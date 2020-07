Completato in maniera definitiva il quadro delle alleanze politiche, oggi il candidato alla carica di Sindaco Pippo Midili, ha incontrato i rappresentanti delle otto liste che supportano la candidatura. Con gli stessi sono state delineate le linee della campagna elettorale e delle iniziative che verranno intraprese nelle prossime giornate.

Un quadro che quindi vedrà in questa campagna elettorale Midili affiancato da Fare Milazzo, Diventerà Bellissima, Fratelli D’Italia, Forza Italia, Alleanza per Milazzo, Innamorato della mia città, Milazzo 2020 e Milazzo Città Futura. In realtà si vocifera da giorni di una nona lista che vedrebbe al fianco di Midili anche ex consiglieri ed assessori come Franco Cusumano (il quale prima della pandemia sembrava puntare alla sindacatura con numerose liste di cui si è persa traccia) Pippo Doddo o Totuccio Milioti (con la benedizione dell’onorevole Genovese di Ora Sicilia) ma ufficialmente ancora nessuna notizia.

Nella riunione che si è prolungata nel corso della mattinata, si è discusso di vari argomenti di interesse per la città. Particolare accento è stato posto sulla necessità di interventi immediati per il recupero del decoro urbano e di interventi necessari nel settore dei rifiuti dove è chiaro ed evidente che va rivisto il sistema del “porta a porta” in atto e della raccolta che ha spesso creato non pochi problemi ai cittadini con risultati di differenziata ai limiti del nulla.

Presenti Gaetano Nanì per Alleanza per Milazzo, Nino Italiano per Fratelli d’Italia, Franco Russo per Milazzo città futura, Alessandro Oliva e Maurizio Capone per Forza Italia, Simone Magistri, Mario Sindoni e Francesco Alesci per Diventerà Bellissima, Franco Rizzo per Milazzo 2020, Mario Sfameni per Fare Milazzo e Pietro Formica per Innamorato della mia città.

«Con questo gruppo che è quello definitivo con cui affronteremo la campagna elettorale – ha dichiarato Midili-, siamo certi di poter dare risposte concrete alla città. Nel corso di questi cinque anni abbiamo rappresentato la strenua difesa di Milazzo e dei milazzesi, dei loro valori e delle loro esigenze e gioiamo nello scoprire che dopo lunghi letarghi esteri c’è chi si sveglia per proporre argomenti sui quali si sono fatti notare per assenza e silenzi. Abbiamo deciso di puntare su progettualità e programmazione. Chi vuole fare di questa campagna elettorale un uso diverso e distruttivo, lo faccia pure. Riteniamo utile per Milazzo dire cosa, come, in quale tempo e con quale risorse. Un nuovo modo di affrontare la vita politica ed amministrativa. Con i partiti ed i movimenti che fanno parte della coalizione in appoggio, abbiamo discusso di contenuti e non certo di poltrone o di posizioni di comando. Chi vuole dare di noi una rappresentazione diversa trovi argomenti utili per affrontare il giudizio dei cittadini. A chi si affaccia a questa campagna elettorale su posizioni diverse auguriamo buon lavoro e rivolgiamo l’invito ad un atteggiamento costruttivo per la città».

Definito quindi il quadro delle alleanze, nel corso dell’incontro è stato stabilito che adesso si apre la fase della politica tra la gente con una serie di forum , di incontri in videoconferenza aperte ai cittadini e di incontri in luoghi pubblici nel rispetto delle distanze di sicurezza per avere confronti diretti sui problemi cittadini proponendo soluzioni ed una visione unica di città che dovrà essere realizzata nei prossimi anni.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

881 visite