Il consiglio Direttivo dell’associazione “Città Libera Milazzo” conferma la candidatura a sindaco di Maurizio Munafò confermando quella che era una manifestazione di interesse prima dell’emergenza Coronavirus. «O ggi – si legge in una nota a fierma del presidente Luigi Siracusa – è un impegno di Maurizio Munafò a scendere in campo, sostenuto dalla fiducia di Città Libera, un’associazione composta da cittadini liberi che rappresentano la maggioranza del tessuto sociale».

La decisione è scaturita dopo «ampio e impegnativo confronto con tutte le forze politiche e piattaforme civiche con le quali non abbiamo condiviso il percorso, per cui, visto anche l’epilogo che ormai vede protagonisti le maggiori forze politiche riconosciute, sia a livello nazionale e locale, abbiamo scelto di intraprendere la strada più difficile, ma sicuramente la più onesta nei confronti dei nostri cittadini e sostenitori che oggi non si riconoscono in una politica “distratta e confusa”,come quella degli ultimi anni».