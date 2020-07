«È davvero incredibile leggere che il presidente del consiglio comunale invita il Sindaco a prevedere un “contributo” per consentire uno spettacolo delle frecce tricolore nel 2021. A parte il fatto che la giunta da giorni discute di questa manifestazione, la cosa incredibile è che un consigliere, già assessore, con una presenza credo quasi ventennale nelle stanze del comune, non abbia ancora imparato che in gestione provvisoria, condizione dalla quale l’ente opera sin dal mio insediamento, non si possono prevedere “contributi”, neppure per uno splendido evento come quello delle frecce».

Il sindaco Giovanni Formica ha preso carta e penna e risposto subito alla richiesta di Nastasi che ha proposto di commemorare il 60° anniversario della morte di Massimo Scala con un evento che portasse a Milazzo le Frecce tricolori (LEGGI QUI). E dopo aver spiegato l’impossibilità di erogare delle somme, suggerisce a sua volta al presidente del civico consesso quella che ritiene essere la soluzione.

«Il Consiglio Comunale acceleri l’approvazione dei bilanci – afferma Formica -. Al momento ha all’esame il conto consuntivo 2018, e l’amministrazione è praticamente pronta ad approvare il previsionale 2019. Se c’è una volontà reale di organizzare questo evento e di fare altre cose prima della fine del mandato, la strada è agevole: sbrigarsi. Se il Presidente si farà carico di questo, assumo pubblicamente l’impegno che, approvato il bilancio di previsione 2020, saranno stanziate le risorse necessarie a far volare sulla nostra città uno dei simboli dell’Italia più apprezzati al mondo. Sta a lui, quindi, dimostrare se si tratta di campagna elettorale o di reale volontà».

