Milazzo, il consigliere Antonio Foti aderisce al comitato per la sindacatura di Fabrizio Spinelli

«Apprendo positivamente l’appello del comitato promotore Fabrizio Spinelli Sindaco rivolto alle forze democratiche e civiche. Con il collega Consigliere Comunale Fabrizio Spinelli abbiamo già avuto un confronto su temi e contenuti programmatici: un approccio costruttivo quello del comitato rivolto ai cittadini milazzesi che, in questo momento, non si sentono rappresentati da una parte dalla “corazzata” di un centro destra bulgaro e dall’altra delusi dai cinque anni di amministrazione Formica».

Chi dava per scontata la candidatura del consigliere Antonio Foti nelle liste che appoggeranno la sindacatura di Pippo Midili è rimasto deluso. Da coalizione civica è divenuta ormai un vero e proprio schieramento di centrodestra e lui, da sempre orientato a sinistra, ha deciso una discesa in campo più rischiosa ma coerente con il suo percorso politico.

«Non posso non evidenziare e condividere la riflessione critica del comitato che ritiene ampiamente superata l’esperienza di governo dell’attuale amministrazione – scrive Foti – Il sottoscritto in questi anni ha maturato una ferma e convinta opposizione ad un progetto andato nel corso degli anni ad implodere e che ha tradito e mortificato le legittime aspettative di tantissimi cittadini milazzesi che speravano di voltare pagina con le contrapposizioni sterili del passato. L’auspicio è che l’attuale Sindaco, faccia un passo indietro, lavorando anche lui all’unità del centrosinistra, sciogliendo definitivamente il nodo di una sua eventuale ricandidatura evitando così di “tenere al cappio” un’area politica che oggi più che mai ha la necessità di aprirsi al confronto con la città. Il suggerimento che rivolgo al Comitato Promotore Fabrizio Spinelli Sindaco non può che essere quello di lavorare all’unità del centro sinistra provando a ricostruire un tessuto sociale disgregato sempre più lontano dalla vita politica cittadina».

