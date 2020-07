Il presidente del Consiglio comunale, Gianfranco Nastasi assieme ad altri consiglieri ha presentato una richiesta al sindaco affinché si predisponga quanto necessario per celebrare nel maggio del 2021 il 60° anniversario della morte del Capitano Milazzese Massimo Scala militare italiano, capitano dell’Aeronautica Militare, famoso per essere stato uno dei migliori piloti acrobatici italiani, nonché capo formazione della pattuglia acrobatica di riserva “Cavallino Rampante” del 1960, ovvero il nucleo originatore delle odierne Frecce Tricolori.

Nastasi evidenzia che la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori avrebbe l’intenzione di assicurare una esibizione nella nostra città a ricordo del loro primo Capitano. Evento che porterebbe a Milazzo, cosi come nelle altre città in cui si è esibita la Pan, decine di migliaia di spettatori assicurando un ritorno di immagine e di turisti e quindi anche economico per gli imprenditori locali.

«L’amministrazione – dice il presidente del civico consesso – dovrebbe predisporre gli atti ed un contributo economico per l’organizzazione dell’evento consistente in passaggio aereo per due giorni nel cielo della nostra città».

