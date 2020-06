Oltre cento attestati e coccarde tricolore consegnate ieri nell’atrio del Carmine durante una breve cerimonia istituzionale. Così il sindaco Giovanni Formica ha voluto rendere merito al lavoro svolto da tutti i cittadini volontari che durante il lockdown hanno supportato l’Amministrazione comunale. Un piccolo esercito di cittadini che da metà marzo a fine aprile ha lavorato senza sosta per cucire e consegnare mascherine, recapitare buoni spesa e pacchi alimentari. Ma non solo. Anche per dare un supporto psicologico ai cittadini chiusi in casa e guidare chi era costretto all’isolamento all’interno delle proprie abitazioni.

Sul palco allestito per l’occasione anche gli assessori Pierpaolo Ruello e Ginevra Schiavon. «Sono stati due mesi intensi – ha detto l’assessore Ruello – che hanno cambiato le vite di tanti. E quello dei volontari è stato un servizio offerto alla città con grande generosità. Cittadini che hanno scelto di spendersi per la collettività assumendosi la responsabilità di un servizio comunque fatto sempre nel rispetto della sicurezza personale. Quello di oggi vuole essere un piccolo gesto dell’Amministrazione per dire grazie. Grazie per essere stati braccia e gambe della Città e per aver lavorato in un momento di grande difficoltà senza guardare giorni e orari».

«Per tutti – ha detto il sindaco – è stata una vicenda inimmaginabile che ha cambiato lo stile di vita di tutti. Eppure in un momento di così grande difficoltà ci sono stati cittadini che hanno avvertito l’esigenza di aiutare la propria città. So perfettamente che Milazzo è una città solidale cosa che ha dimostrato anche in questa occasione». Un ringraziamento speciale del sindaco è andato alle sarte della Lute che per due mesi continuativi hanno cucito mascherine arrivate a buona parte della popolazione. «Siete stati tutti speciali – ha concluso Giovanni Formica – ognuno di voi per un motivo diverso. Avete avuto il garbo di andare a consegnare pacchi alimentari di sera quando c’era buio per non farsi vedere e avuto l’accortezza di consegnare buoni spesa in buste anonime. Tante piccole accortezze che hanno fatto la differenza».

Ancora più breve ma intenso l’intervento dell’assessore alle Pari Opportunità Ginevra Schiavon che non è riuscita a mascherare la commozione. A lei, giunta al Comune da volontaria, è toccato coordinare il nutrito gruppo di premiati.

«Vi chiedo aiuto anche oggi – ha detto la Schiavon, al momento infortunata – Voglio fare un applauso a tutti voi ma ho il braccio rotto. Fatelo voi per me. Grazie a tutti perchè Milazzo ha superato al meglio le emergenze del lockdown»

Un ringraziamento speciale da parte del sindaco Formica è stato fatto al volontario Carmelo Nicosia, presente dal primo momento e impegnato su più servizi. Ancora oggi il suo lavoro supporta molte delle attività di volontariato per il Comune.

