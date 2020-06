Milazzo, sosta selvaggia nelle ore notturne: da stasera in servizio il temibile Street Control

Il fine settimana sarà caratterizzato da controlli a tappeto da parte della polizia locale contro il parcheggio selvaggio soprattutto nelle ore serali e notturne in marina Garibaldi, nel centro città e al Tono. Fenomeno che purtroppo nelle ultime settimane si è ripetuto con una certa frequenza creando anche disagi alla stessa viabilità. Eloquente poi il caso della sosta al centro della carreggiata sul lungomare Garibaldi, in zona di assoluto divieto. Stesso discorso alla Ngonia del Tono.

Il comandante Giuseppa Puleo ha reso noto che sarà operativa l’auto dotata dell’apparecchiatura “Street control” che permette di verificare e verbalizzare in tempo reale situazioni di irregolarità della sosta. La sanzione sarà poi inviata a domicilio del trasgressore.

La decisione di comunicare preventivamente l’attività di controllo – viene sottolineato a palazzo dell’Aquila scaturisce dall’intendimento dell’Amministrazione non di fare cassa, ma per cercare di mettere ordine nella circolare veicolare e sollecitare il cittadino ad una più puntuale osservanza delle regole a cominciare proprio dall’osservanza del Codice della strada.

