Salvini a Milazzo tra contestazioni e promesse: «Lavorerò per far nascere una candidatura unica nel centrodestra»

«La Lega sarà protagonista sia a Milazzo che Barcellona, lavorerò affinché il centrodestra si compatti». Matteo Salvini, ieri sera, durante la visita in città ha anticipato che su questi due comuni seguirà la campagna elettorale personalmente e ha già programmato altri incontri entro il 4 ottobre, giorno in cui si terranno le amministrative in Sicilia. Secondo indiscrezioni lavorerà affinché i partiti di area si coalizzino su un candidato unico e già la prossima settimana potrebbe parlarne con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia per sciogliere i nodi nei due comuni messinesi.

L’arrivo di Salvini a Vaccarella, il borgo marinaro, era previsto alle 19 ma è giunto a Milazzo con oltre un’ora e mezza di ritardo accumulato nelle tappe precedenti del mini tour siciliano. Tra assembramenti e cori, ad accoglierlo sia simpatizzanti capeggiati dal consigliere comunale Damiano Maisano e dall’attivista Nunzio Pizzurro, ma anche contestatori che prima si sono radunati in Marina Garibaldi e poi, alla spicciolata, si sono mossi verso il rione. La protesta – rumorosa ma pacifica – è stata promossa dal circolo Comunisti Ventunounoventuno ed hanno aderito il movimento delle Sardine, la Rete degli studenti medi, il meetup “Milazzo in Movimento”, No inceneritore Valle del Mela, ed esponenti della società civile.

Salvini – accompagnato fra gli altri dal senatore Stefano Candiani, dal segretario provinciale Matteo Francilia, dall’assessore regionale Alberto Samonà, dal capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo – a Vaccarella ha raccolto le istanze dei pescatori che chiedono di rivedere i confini dell’Area Marina protetta di Capo Milazzo e i sindacati degli operai che lavorano nell’indotto della Raffineria di Milazzo che temono per il futuro a causa dei limiti restrittivi del Piano regionale della qualità dell’aria che l’azienda dovrebbe rispettare entro il 2022.

«I temi del lavoro, della tutela ambientale, della pesca, del territorio o delle grandi opere, uniscono l’Italia – ha detto il leader della Lega il quale ha anticipato che chiederà alla Regione lo sforzo di «coniugare il rispetto dell’ambiente con i posti di lavoro». Poi una frecciatina ai contestatori. «Mi dispiace che blocchino polizia e carabinieri che in Sicilia dovrebbero inseguire mafiosi e spacciatori e non tenere a bada qualche fischiatore».

Il gruppo poi si è spostato dopo le 21,30 verso il centro cittadino. Ad attendere Salvini c’era Lorenzo Italiano, candidato civico della coalizione a cui hanno aderito Lega e Forza Italia, e il commissario cittadino Alessio Andaloro. Commercianti e imprenditori sono riusciti a scambiare qualche battuta all’interno di un bar e poi l’orafo Antonello Piccione ha consegnato un bracciale decorato con lo scarabeo, uno dei simboli della città, commissionato e pagato da alcuni simpatizzanti.

