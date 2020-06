I locali della movida mamertina dovranno chiudere alle ore 2. A stabilirlo una ordinanza del sindaco di Milazzo Giovanni Formica – valida dal 13 al 30 giugno – il quale si è dovuto adeguare alle disposizioni impartite dalla Prefettura di Messina stanca delle continue violazioni delle misure di prevenzione Covid-19 in tutta la provincia. Formica, però, di comune accordo con i colleghi di Capo d’Orlando, Patti e Sant’Agata Militello è riuscito ad ottenere un’apertura più prolungata rispetto ad, esempio, a Messina dove dalle 20 è vietata la vendita di alcolici al bancone sia nei locali della movida che nei lidi e gli stabilimenti estivi.

In sostanza, a Milazzo, i pub, bar, ristoranti potranno somministrare bevande alcoliche dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 21 e chiudere alla 1; dal venerdì alla domenica dovranno salutare i clienti alle 2 . I distributori automatici non potranno vendere alcolici o altre bevande se contenute in vetro o lattina tra le 20 e le 8.

Le disposizioni sono legate alla riunione del Comitato Ordine pubblico e sicurezza del 11 giugno scorso in cui si è sottolineata la necessità di intervenire con misure «atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute pubblica prevedendo una disciplina per zone omogenee»

