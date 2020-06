VIDEO. Stasera Striscia La Notizia si è occupata della discarica scoperchiata dalle mareggiate invernali lungo la litoranea di Ponente, al confine con Barcellona. I rifiuti risalgono agli anni ’70 quando la zona era ritenuta una lontana periferia. Nel tempo è stata coperta e dimenticata, diventando il terrapieno che divide la strada dalla spiaggia.

Nessun problema per la balneazione e per il decoro nei sette chilometri di acqua cristallina della riviera che conduce all’incantevole Ngonia Tono. Addirittura prima del lancio del servizio, il conduttore Jerry Scotti ha ammesso di essere venuto a Milazzo l’anno scorso e consigliava alla sua partner, Michelle Hunzinker, di visitare il comune mamertino che – sottolineiamo noi – ospita non solo spettacolari spiagge anche uno dei castelli più grandi d’Europa e una esclusiva area marina protetta.

E’ logico che rimuovere la discarica è una priorità. Nel servizio di Stefania Petix la quale si è occupata a distanza del servizio con immagini e video ripresi su internet (le immagini in cui parla sono state effettuate su una spiaggia fatta di sabbia e non con i caratteristici sassolini di Ponente) interviene anche il sindaco Giovanni Formica che ha registrato dichiarazioni nel suo ufficio.

In sostanza, dopo il sequestro dell’area da parte della capitaneria di Porto, su disposizione del Tribunale di Barcellona, è avvenuta una messa in sicurezza con la posa di una rete metallica che impedirà in futuro di disperdere i rifiuti. Per un intervento radicale e definitivo si attendono la Regione Siciliana e il Ministero dell’Ambiente che ancora non si sono mossi con progetti e finanziamenti.

