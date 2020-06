Nuovo sequestro della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo. La notte scorsa durante la normale attività di controllo del territorio i militari hanno sequestrato tre esemplari di tonno rosso “Thunnus thinnus” per un peso complessivo di 225 chili.

I tonni sono stati trovati a Croce di Mare, quasi spiaggiati in prossimità della battigia e legati ad un masso. E’ stata subito accertata la presenza nella bocca di ami assimilabili a quelli utilizzati dai pescatori per armare palangari derivanti. I tre esemplari, catturati da pescatori non autorizzati a tale tipo di pesca, erano stati occultati per eludere i controlli e per essere recuperati successivamente.

I militari della Guardia Costiera di Milazzo hanno recuperato i tre esemplari con l’ausilio del battello GC A 64 per sbarcarli all’interno del porto di Milazzo. Il prodotto sequestrato, sottoposto a visita da parte del servizio veterinario dell’Asp 5, è stato ritenuto idoneo al consumo umano e, pertanto, donato in beneficenza ad enti caritatevoli del comprensorio milazzese.

Il tonno rosso (thunnus thynnus) è una specie ittica sottoposta a particolare regime di protezione, la cui cattura è limitata a quote nazionali che ciascun paese comunitario non può superare. La pesca del tonno può quindi essere effettuata solo da unità da pesca in possesso di apposito permesso speciale e nei limiti della quota assegnata. Inoltre gli esemplari appartenenti a questa specie possono essere commercializzati esclusivamente se accompagnati da idonea documentazione che ne assicuri in ogni stadio della filiera ittica la provenienza e la tracciabilità.

