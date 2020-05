Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi in favore delle famiglie danneggiate in occasione dell’esondazione del torrente Mela del 10 ottobre 2015.

Il Regolamento, approvato lo scorso 4 maggio dal Consiglio comunale prevede la concessione di un contributo pari a complessivi 300 mila euro a parziale ristoro dei danni subiti dalle famiglie e dalle imprese del quartiere Bastione previa presentazione di istanza.



L’effettiva liquidazione del contributo avverrà in due fasi successive: la prima, in misura di un terzo pari a 100 mila euro, la seconda per 2/3 pari a 200 mila euro a seguito dell’effettivo trasferimento delle somme da parte dell’amministrazione regionale.

Possono presentare domande per la concessione del contributo:

– I proprietari di immobili danneggiati, destinati ad abitazione principale e relative pertinenze alla data dell’evento

-I proprietari di immobili danneggiati, non destinati ad abitazione principali e relative pertinenze alla data dell’evento, di beni mobili registrati e di arredi

-I titolari di attività produttive insediate in immobili danneggiati con esclusione delle attività agricole. Tale categoria comprende anche i danni di beni strumentali alle attività.

Le domande – da redigere utilizzando il modulo presente nel sito e allegato al comunicato – dovranno essere presentate all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it entro e non oltre il 15 giugno 2020.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

244 visite