Presidio notturno alla Raffineria di Milazzo. Sta continuando anche di notte la protesta contro l’azienda che non ha ancora autorizzato il reintegro del personale dell’indotto dopo l’emergenza coronavirus. Gli animi si sono surriscaldati dopo che l’azienda, rappresentata dal direttore generale Luca Amoruso, non solo non ha voluto fornire una data certa sul rientro ma poi ha disertato una riunione fissata per giovedì..

I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione anche se si sta aprendo uno spiraglio. L’azienda parteciperà all’incontro promosso da Sicindustria venerdì 29 maggio, alle 9,30, alla Sala della Borsa di Messina con gli amministratori delegati.

L’accordo, comunque, rimane ancora lontano. Quest’anno a causa della crisi e dell’incertezza determinata dai limiti restrittivi che il Piano regionale dell’Aria prevede a partire dal 2022 sono stati previsti solo 45 milioni di euro di investimenti. Una cifra che rischia di non potere garantire nemmeno l’attività continuativa dei 600 operai delle ditte esterne.

