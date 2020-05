La polizia locale di Milazzo ha multato il (proprio) Comune per il crollo di calcinacci dalla facciata dei Molini Lo Presti. I vigili urbani lo scorso 9 aprile sono intervenuti in via dei Mille per dare supporto ai vigili del fuoco che con i propri mezzi hanno messo in sicurezza l’immobile comunale. La pattuglia municipale ha chiuso temporaneamente il transito in via dei Mille, nel cuore del porto di Milazzo.

I pezzi di intonaco, fortunatamente, non hanno creato danni a cose o persone ma i vigili urbani (a quanto pare era presente sul posto la vice comandante del corpo di polizia) ha elevato un verbale in base all’articolo 30 del codice della strada, come previsto dalla normativa, a carico del rappresentate legale pro tempore.

