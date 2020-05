Nella rete di laboratori selezionata in maniera rigorosa dall’Assessorato regionale alla Salute per monitorare la diffusione del virus Covid-19 nell’isola ne è stato inserito uno di Milazzo. Si tratta del laboratorio Analysis S.r.l (Gruppo Depagroup) .

E’ stata scelta poiché dotata di apparecchiatura Maglumi, unica con test completo IgG e IgM marchiato CE.«Siamo stati classificati dall’assessorato alla Sanità come laboratorio di categoria A – spiega Marco De Pasquale, amministratore di Depagroup – dunque da oggi siamo autorizzati ad effettuare i test a personale dipendente delle strutture pubbliche nonché a specialisti ambulatoriali interni operanti nei distretti, ai medici di medicina generale, pediatri, personale U.s.c.a. (presidi di continuità assistenziale e personale delle Unità speciali di continuità assistenziali) e a personale sanitario delle centrali operative 118 e del territorio (forze dell’ordine e operatori Seus), nonché ai liberi cittadini».

Il test viene effettuato come da prassi tramite un prelievo venoso: vengono ricercati gli anticorpi IgG (i quali sono in grado di evidenziare se si è entrati in contatto con il virus in passato) e IgM (i quali evidenziano se il virus è in corso). Questi test sono ad alta sensibilità e specificità e assicurano un risultato altamente attendibile.

Analysis è una delle cinque strutture della provincia di Messina autorizzata per questo tipo di esame. Per prenotare lo screening è sufficiente telefonare allo 0909282483 dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30. Per le aziende, i presidi Ospedalieri e per gli uffici pubblici è stato attivato il servizio di ambulatorio mobile della Medical Center Umberto I S.r.l. messo a disposizione gratuitamente.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE DEPAGROUP – OGGI MILAZZO)

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

470 visite