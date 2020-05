«Ancora una volta la straordinaria frase di Peppino Impastato che dà il titolo alla nostra rassegna: se si insegnasse la bellezza – dice Claudia Bruno, organizzatrice della rassegna – ci ha fornito lo spunto per “chiudere” questa quarta edizione, perchè insegnare la bellezza significa anche guardare ai bisogni della comunità e contribuire concretamente a migliorare il futuro di chi ci sta intorno».

Infatti i ragazzi e le loro famiglie hanno deciso di donare le somme rimaste per gli spettacoli “saltati”, per l’acquisto di buoni spesa, generi alimentari, presidi medici e materiale vario di consumo da distribuire alle persone bisognose tramite i volontari delle associazioni milazzesi collegate alla Caritas, alla Croce Rossa e alle Vincenziane.

L’emergenza Covid-19 ha costretto l’Associazione Magico a sospendere la quarta edizione della rassegna “ Se si insegnasse la bellezza ”, ma il percorso di educazione alla legalità non si è interrotto, anzi, ad esso si è unito un forte messaggio di cooperazione e solidarietà mandato proprio dagli studenti che hanno partecipato alla quarta edizione della rassegna, che ha coinvolto i tre istituiti comprensivi e gli istituti superiori Renato Guttuso, Leonardo Da vinci e il liceo Impallomeni di Milazzo.

Annullata la rassegna “Se si insegnasse la bellezza”, le somme per gli spettacoli in beneficenza

Annullata la rassegna “Se si insegnasse la bellezza”, le somme per gli spettacoli in beneficenza

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.