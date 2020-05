Milazzo, pubblicato il bando per concedere il suolo pubblico ai gestori dei locali e rilanciare l’economia

Milazzo, pubblicato il bando per concedere il suolo pubblico ai gestori dei locali e rilanciare l’economia

L’Amministrazione comunale ha pubblicato il bando finalizzato a raccogliere le adesioni dei diretti interessati che dovranno rappresentare quali sono le loro esigenze per continuare a operare nei loro locali (bar e ristoranti) con gli stessi posti disponibili primi del Covid 19. Un modo per far ripartire tutti allo stesso modo nel rispetto dei parametri già esistenti.

Il bando riguarda titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato.

L’autorizzazione alla quota maggiore di suolo pubblico, avrà carattere temporaneo (sino a fine emergenza). Snello sarà l’iter per presentare le istanze. Oltre alla richiesta dovrà essere prodotta una rappresentazione dell’area che si intende occupare tenendo conto anche delle situazioni in cui due esercizi commerciali sono vicini.

L’obiettivo dell’Amministrazione – che per avviare l’iniziativa dovrà contemperare anche le esigenze di viabilità- è partire già a giugno quando le restrizioni dovrebbero essere finite.

Il termine per la presentazione delle istanze scadrà il prossimo 15 maggio.

ECCO IL BANDO: CLICCA QUI

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

183 visite