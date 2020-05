Un voto unanime dei presenti per chiudere la lunga pagina del regolamento finalizzato a disciplinare l’erogazione del contributo agli alluvionati di Bastione.

Questa mattina il consiglio comunale ha approvato la proposta di delibera concernente il regolamento per elargire i contributi regionali (300 mila euro complessivi circa) ai residenti di contrada Bastione che hanno subito danni nell’alluvione del 2015.

Il regolamento, che prevede le modalità di suddivisione delle somme a seguito di presentazione documentale, è stato emendato dalle forze politiche nella parte che prevedeva una possibile compensazione delle somme erogate al cittadino con crediti che il Comune vantava dallo stesso. Diversi consiglieri (Magistri, Formica, Sindoni e Midili) hanno evidenziato l’inopportunità di seguire questa procedura, trattandosi in alcuni casi di somme non rilevanti.

Acquisito il parere positivo del responsabile del settore finanziario, anche in virtù del fatto che la compensazione opera per legge per le somme superiori ai 5000 euro, le forze politiche hanno dato il via libera alla proposta di delibera e alla sua immediata esecutività. Ora gli uffici dovranno predisporre il bando per consentire agli aventi diritto di presentare istanza al Comune. Quindi la predisposizione della graduatoria per poter proceder finalmente all’elargizione dei contributi dovuti.

