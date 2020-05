Il sindaco Giovanni Formica ha firmato l’ordinanza con la quale si dispone la riapertura del cimitero comunale. Il provvedimento consente l’accesso a partire da giorno 6 maggio e sino al 17 maggio (in attesa dei nuovi provvedimenti del governo nazionale), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed a condizione che i visitatori siano muniti di mascherina protettiva e guanti monouso. Alle società di mutuo soccorso (confraternite) viene chiesto di assicurare la sanificazione delle cappelle sociali con frequenza settimanale, utilizzando prodotti igienizzanti idonei a contenere il rischio contagio Covid-19, mentre i controlli saranno operati sia dal personale dei servizi cimiteriali che dal corpo di polizia municipale.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.