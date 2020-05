I due, entrambi incensurati, sono stati pertanto arrestati ed inoltre sono stati sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni volte a limitare il contagio del Covid-19, in quanto fuori dalle proprie abitazioni senza un giustificato motivo.

PACE DEL MELA. Li hanno sorpresi mentre erano intenti a sottrarre del materiale edile da un casolare abbandonato in una proprietà privata, utilizzando una piccozza ed altri arnesi atti allo scasso. I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza due uomini, il 48enne F.D. ed il 45enne A.R., ritenuti responsabili di tentato furto aggravato.

