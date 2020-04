Il candidato a sindaco Midili ritorna in campagna elettorale e lancia la Fase 3 con una crociata social. Le proposte per il post coronavirus

Ricomincia la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Dopo un periodo di pax forzata riecco in pista il candidato a sindaco Pippo Midili che intende recuperare il tempo perduto dopo il mese di fermo a causa della fase calda dell’emergenza coronavirus. E lancia quella che definisce la Fase 3: «quella che ci vedrà amministrare la città per il rilancio».

L’argomento principale è l’incontro che si è svolto ieri al Palazzo municipale a cui hanno partecipato amministratori comunali e gli operatori turistici di Milazzo. Spazio, in particolare, alle proposte dei gruppi consiliari che lo appoggiano nella corsa elettorale posticipata in autunno (tra ottobre e dicembre) e che porteranno in aula affinché vengano votate per diventare operative.

Midili ha contestato al «sindaco delle emergenze», di avere fatto marcia indietro su alcune promesse relative a benefici da applicare in fase di ripresa (esenzioni varie), poi ha parlato di quello che si potrebbe definire un suo “cavallo di battaglia”, la proposta di modifica per regolamentare sulla tassa dei rifiuti (argomento caldo visto che 3000 cittadini hanno perso un recente ricorso sostenuto da consiglieri di opposizione e dovranno pagare tutti gli arretrati); taglio dell’addizionale irpef; un fondo per il turismo e l’occupazione del suolo pubblico.

«Tutto questo è stato fatto non per avere la ribalta ma perché riteniamo necessario intervenire a beneficio dei cittadini», ha precisato Midili.

Poi la chiamata alle armi dei sostenitori, invitandoli a lanciare una crociata social. «Tutte queste cose ditele su facebook, date spazio sui social, non lasciate solo spazio al sindaco, divulgate i comunicati stampa. Non vi limitate a scrivere che è bugiardo».

