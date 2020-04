La provincia di Messina si arricchisce di un nuovo Club Service: il Rotary Club San Filippo Del Mela, nato dalla volontà di un gruppo di professionisti dell’area Peloritana, già attivi nel sociale, desiderosi di prestare il proprio servizio nella Valle del Mela.

Il Rotary Club San Filippo, costituito il 28 febbraio, ha incontrato il Governatore distrettuale Valerio Cimino, accompagnato dalla consorte, nella cornice dell’Agriturismo Le Fontanelle di Archi, scelto come sede sociale. A presiedere il nuovo Club Stefano Muscianisi, affiancato dal segretario Lorella Mazzeo, unitamente al tesoriere Vincenzo Iaia ed al prefetto Rosaria De Luca.

In quest’ottica, stante l’emergenza Covid-19, il neonato Club ha inaugurato la propria attività ordinando un cospicuo numero di mascherine FFP2 da donare ai cittadini del comune di San Filippo del Mela. La consegna è avvenuta nella mattinata del 22 aprile nelle mani del sindaco Gianni Pino alla presenza di una delegazione ristretta del Club, in ossequio alle attuali disposizioni.

Il sindaco ha colto l’occasione per rivolgere un augurio al nuovo club e ha ringraziato, a nome della cittadinanza, tutti i soci per la sensibilità dimostrata, riservandosi di partecipare ad un incontro non appena possibile.