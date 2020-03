Il comune di Milazzo ha un primato: è il primo centro siciliano ed uno dei primi in Italia a disporre la sanificazione delle strade sull’esempio di quanto avvenuto in Cina a Wuhan, città da cui è partito il primo focolaio di contagio a livello mondiale, con tanto di acqua ozonata.

Ad avere l’intuizione è stato l’assessore all’Ambiente, Ciccio Italiano, che non solo ha lavorato affinché si potesse attuare la poderosa opera di sanificazione del territorio mamertino assieme al sindaco Giovanni Formica, ma sta seguendo in prima persona buona parte delle operazioni che da quasi una settimana coinvolgono le squadre di operai del Comune e gli operai della SuperEco, l’azienda che si occupa del servizio integrato dei rifiuti. In alcuni casi ha compito personalmente la bonifica con tanto di scafandro giallo di protezione.

Sin dal primo momento tanti altri comuni hanno contattato Milazzo per capire come muoversi. Inedita anche la decisione di utilizzare non solo il cloro ma anche una parte di ozono. Il plauso è giunto da più parti. Qualche critica anche. «Posso confermare che nessun quartiere o via sono stati esclusi – assicura Ciccio Italiano riferendosi ad alcune proteste social – la sanificazione è andata avanti per giorni anche nelle ore serali, dunque è possibile che i mezzi siano passati quando la gente dormiva o era fuori casa per motivi di lavoro o per fare la spesa. Per non escludere nessuno sono stati utilizzati non solo le autobotti ma anche mezzi più piccoli per accedere nelle stradine troppo piccole per far transitare i mezzi pesanti».

