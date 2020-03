«L’attività della scuola di fatto non si è mai fermata – spiega la dirigente Scolaro – i docenti sono rimasti a stretto contatto con gli studenti grazie alle lezioni a distanza ma anche tramite le chat dei social. Ci si confronta non solo su tematiche scolastiche ma anche su quello che sta avvenendo, cercando di spiegare l’importanza di rimanere a casa».

Una carrellata di volti sorridenti di studenti, docenti e collaboratori. L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Milazzo guidato dalla dirigente Stefania Scolaro ha realizzato un video per far sapere che “Contro il coronavirus il Da Vinci c’è”. I motti che vengono più volte ripetuti assieme alle immagini che si alternano è #insiemesivince, #noirestiamoacasa, #lascuolanonsiferma, #distantimavicini.

