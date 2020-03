A quanto pare nei giorni corsi anche un altro mezzo della società in servizio a Milazzo ha avuto un altro problema similare.

In supporto è stata inviata l’autobotte dalla centrale VF. Poiché la rotatoria è l’unico percorso che attualmente permette di percorrere la tangenziale di Messina, interessata da lavori di ricostruzione dei viadotti. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per decongestionare l’intenso traffico veicolare.

VIDEO. I vigili del fuoco della caserma Bevacqua di Messina sono intervenuti, nella tarda mattinata di ieri, per estinguere l’incendio di un autocompattatore della Supereco, la ditta che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Milazzo, nei pressi dell’uscita dello svincolo di viale Giostra. Gli uomini della squadra 1A con Autopompa e modulo hanno prontamente spento le fiamme. Fortunatamente l’autista è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme raggiungessero l’abitacolo.

VIDEO. In fiamme autocompattatore della ditta che gestisce lo smaltimento dei rifiuti a Milazzo

VIDEO. In fiamme autocompattatore della ditta che gestisce lo smaltimento dei rifiuti a Milazzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.