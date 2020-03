Asse viario bloccato nelle prime ore della serata da una capra. L’animale, che transitava indisturbato lungo l’arteria milazzese, è stato urtato da un’autovettura rimasta danneggiata e ha rischiato di essere travolto più volte da altre auto fino a quando è stato bloccato.

Per quasi un’ora il flusso delle macchine è stato rallentato creando una lunghissima fila.

Sul posto è intervenuto il vicesindaco Ciccio Italiano che si trovava in una delle macchine in transito e la Protezione civile di Milazzo.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

1.837 visite