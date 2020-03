Lo striscione è stato affisso stasera all’ingresso del nosocomio mamertino. Non è la prima volta che il gruppo milazzese si dimostra solidale nel mondo del sociale. Un modo per attirare l’attenzione di sempre più giovani che frequentando lo stadio possono apprezzare il valore dello sport.

“ Di voi possiamo solo esser fieri. Onore a medici e infermieri “. Il gruppo ultras Gioventù Vecchie Maniere fa di nuovo sentire la sua voce con uno striscione che rende merito al lavoro svolto dal personale sanitario dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Medici e infermieri che da giorni con professionalità e senza sosta lavorano per fronteggiare le difficoltà legate alla gestione del coronavirus .

Coronavirus, uno striscione degli ultras milazzesi per ringraziare i medici del Fogliani

