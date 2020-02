E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per partecipare al Mercatino della Pulci che si svolgerà a partire dal mese di marzo in via Pescheria. Gli espositori che sono interessati a partecipare all’appuntamento – previsto ogni sabato e domenica, con cadenza settimanale da marzo ad agosto, può presentare richiesta esclusivamente per via telematica con posta certificata e firma digitale all’indirizzo suap@pec.comune.milazzo.me.it entro il 15 febbraio, utilizzando la modulistica scaricabile sul sito del Comune.

Saranno ammesse le richieste di privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività di commercio in modo professionale. Il mercatino, voluto dall’assessore allo sviluppo economico, Carmelo Torre, anche per rivitalizzare l’area dell’ex pescheria, sarà caratterizzato dalla presenza di 15 stalli di 9 metri quadri ciascuno.

L’autorizzazione è soggetta al pagamento della Tosap per l’importo “una tantum” di 50 euro.

In caso di un numero di richieste superiori agli stalli, si procederà alla scelta utilizzando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda. A parità di data si procederà tramite sorteggio pubblico, dandone preventiva informazione agli interessati.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

125 visite