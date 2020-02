Nuova ordinanza del comandante della polizia municipale Gisella Puleo per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza nella zona di San Paolino dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali.

Ecco il dettaglio con le varie modifiche che resteranno in vigore sino a giorno 29 febbraio:

Istituzione del senso vietato veicolare sulla via San Paolino all’intersezione con la via Ciantro; senso unico sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio; segnale di obbligo di svolta a sinistra sulla via S. Paolino, all’intersezione con la via Ciantro, per i veicoli provenienti dalla via Migliavacca; segnale di obbligo di svolta a destra sulla via Ciantro, all’intersezione con la via S. Paolino, per i veicoli provenienti dalla stessa via Ciantro; divieto di transito veicolare sulla parte sinistra della carreggiata di via S. Paolino con direzione di marcia Sud-Nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Tommaso De Gregorio e l’intersezione con la via A. Doria.

E poi segnale di obbligo di svolta a sinistra sulla via Albero, all’intersezione con la via San Paolino; segnale di obbligo di svolta a destra sulla via F. Magellano, all’intersezione con la via San Paolino; segnale di obbligo di svolta a destra sulla via A. Doria, all’intersezione con la via San Paolino; istituzione sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio, di segnale mobile di preavviso di lavori in corso e di corsia chiusa a sinistra.

