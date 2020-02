Perché a decidere il futuro di Milazzo devono essere politici che nulla hanno a che fare con la Città del Capo? A ritornare sull’argomento è Azione civica per Milazzo dopo la riunione che il centrodestra ha tenuto venerdì scorso in un hotel cittadino. A riunirsi vertici provinciali dei vari partiti (da Forza Italia alla Lega passando per Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc). Al tavolo nessun milazzese.

«Troviamo inaccettabile che siano alcune persone (guarda caso tutte non di Milazzo), pur nei loro importanti ruoli di esponenti dei partiti al Governo della Regione Sicilia, continuino a pensare di poter decidere le sorti della nostra Città – scrive il presidente Giovanni Utano – Riteniamo ancora una volta che le sorti e quindi le decisioni da prendere, programmatiche e di candidatura, per il bene della nostra città debbano essere prese e fatte esclusivamente a Milazzo e dai Milazzesi».

Utano lancia un appello agli altri movimenti civici. «Auspichiamo quindi che le varie Associazioni o gruppi che hanno dichiarato sin qui di essere esclusivamente espressione della Società Civile e che sono pronte a mettersi in gioco per il bene di Milazzo, ritrovino l’orgoglio e il senso di appartenenza e prendano finalmente anche loro le distanze da questo modo di fare politica. Altresì prenderemo atto che dietro la facciata di indipendenza politica ci siano collegamenti o trame che portano in direzione opposta a quanto sin qui dichiarato e che lavorino invece per conto terzi».

