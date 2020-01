IL COMMENTO. Chi si aspettava un “mare” di Sardine ieri in via Medici è rimasto deluso. Qualche centinaio di manifestanti (molti curiosi) hanno accolto l’invito a partecipare all’iniziativa prevista a Milazzo, collegata con le altre otto piazze siciliane per celebrare la “cerimonia di chiusura” della Staffetta della Sardina che ha attraversato l’isola. Un imponente servizio delle forze dell’ordine lasciavano presagire l’arrivo di tanti giovani anche dal resto della provincia, ma così non è stato.

Quello che in altre realtà ha catalizzato l’attenzione dei cosiddetti Millennials a Milazzo ha visto in prima fila principalmente i volti storici della Sinistra locale, gli stessi di quella primavera (che presto diventò inverno) oggi con qualche capello grigio in più e un ruolo marginale nella politica locale. Una presenza che forse non agevola un ricambio generazionale anche per una questione di “linguaggio”: da sempre la maggior parte sono stati contestatori all’interno della loro stessa area senza poi dimostrare di sapere fare meglio. Pochi anche i cartelli e gli striscioni. In un paio si leggeva il “solito”: “Milazzo non si lega”.

Sul palco a riscuotere l’applauso più fragoroso è stato un Pinocchio che rappresentava la politica. Gli animi si sono riscaldati quando tutti hanno intonato “Bella Ciao” sventolando sopra le teste un lenzuolo dipinto da esponenti della “Rete degli studenti medi” su cui erano raffigurate decine di sardine colorate. Per il resto si sono alternati interventi su mafia, erosione delle coste, disoccupazione e conseguente migrazione al Nord ed esibizioni di ballerini. E’ stato ricordato Giulio Regeni e la battaglia che i suoi genitori portano avanti da quattro anni per ottenere la verità sulla morte del figlio.

Tanta curiosità ma niente di concreto che magari poteva sfociare nel “mare” delle imminenti amministrative.

