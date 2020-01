«C’è grande soddisfazione per la condivisione di una idea e di un percorso politico. La disponibilità di Petrella unita ad una profonda conoscenza del territorio, non potrà che portare positività e benefici a Fratelli d’Italia».

Ninni Petrella aderisce a Fratelli d’Italia.L’ufficialità arriva dalle responsabili per la provincia di Messina del partito di Giorgia Meloni, la deputata nazionale Ella Bucalo e la capogruppo all’Ars Elvira Amata.

