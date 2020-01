Milazzo, colto da malore in un’assicurazione: muore un sessantenne (aggiornato)

Milazzo, colto da malore in un’assicurazione: muore un sessantenne (aggiornato)

ARTICOLO AGGIORNATO. Si trovava in un’agenzia assicurativa per rinnovare una polizza ma è stato colto da malore ed è morto sul colpo.

Il drammatico evento che vede protagonista un sessantunenne residente nella Piana è accaduto a metà pomeriggio in un’assicurazione di Milazzo in via Francesco Crispi, sul lungomare Garibaldi (inizialmente si parlava di un trentenne).

Sul posto è intervenuto il 118 ma non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire i carabinieri e un magistrato della procura di Barcellona per gli atti di circostanza. La salma è stata restituita ai familiari.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

7.849 visite