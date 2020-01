L’Itet “Leonardo da Vinci” è l’unica scuola ammessa a rappresentare l’Italia al Parlamento di Strasburgo. Una delegazione composta da 24 alunni e due docenti le professoresse Angela Garufi e Maria Scolaro, hanno rappresentato l’Italia alla giornata Euroscola del 17 gennaio 2020 ed hanno vissuto una giornata da eurodeputati nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo.

Euroscola è l’iniziativa che il Parlamento europeo promuove allo scopo di far incontrare studenti di 16-18 anni dei diversi Paesi dell’Unione, per discutere tra loro delle speranze e dei progetti per l’Europa del futuro. I ragazzi si confrontano in gruppi di lavoro, affrontano temi importanti per il futuro dell’Unione e, alla fine della giornata, votano le risoluzioni adottate.

La nostra scuola ha potuto usufruire di questa mobilità grazie al finanziamento della Comunità Europea ricevuto in seguito alla candidatura presentata dal Dirigente Scolastico Stefania Scolaro prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020. In questo documento sono stati descritti gli impegni ed i numerosi progetti europei portati avanti dai docenti e dagli alunni del Leonardo da Vinci che, nell’anno scolastico 2017/18, sono stati anche ammessi a partecipare, sempre al Parlamento europeo di Strasburgo, all’EYE 2018 che ha visto l’incontro ed il confronto di 9000 giovani europei.

Durante la giornata di Euroscola gli alunni hanno svolto le seguenti attività: Presentazione di ogni scuola da parte di un suo studente con brevi accenni anche alla storia e alla cultura del proprio Stato e della propria città. Su una grande cartina affissa nell’ Aula viene indicata l’esatta ubicazione della città di provenienza. Nel primo pomeriggio si svolge il gioco “Eurogame”. Gruppi di 4/5 studenti, ognuno di nazionalità diversa, si sfidano tra loro rispondendo a domande sull’Unione europea. Lo stesso fanno i professori fra loro. Sempre nel primo pomeriggio 5 gruppi di lavoro si riuniscono per circa due ore nelle sale delle commissioni parlamentari per discutere di vari temi di attualità europea. Gli studenti si riuniscono in seduta plenaria nell’Emiciclo del Parlamento europeo. I 5 rappresentanti dei gruppi di lavoro si siedono al tavolo della presidenza e presentano le proposte di risoluzione. Le proposte di risoluzione vengono approvate con lo stesso metodo di voto usato dai deputati europei. Le 2 squadre vincitrici del gioco Eurogame si sfidano in finale. A conclusione della giornata, ogni scuola sfila con la bandiera del proprio Stato e riceve in dono la bandiera europea.

«I nostri alunni – dice la dirigente Stefania Scolaro – hanno affrontato con impegno sia la preparazione all’evento, studiando documenti informativi e legislativi riguardanti l’Unione Europea, sia la giornata di lavoro, ricevendo i complimenti degli organizzatori per la competenza linguistica e storico giuridica con cui sono intervenuti nelle diverse fasi della giornata Euroscola»

