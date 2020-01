Il deputato barcellonese Antonio Catalfamo, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia, lascerà il partito della Meloni per passare nel nuovo gruppo dei leghisti dell’assemblea regionale siciliana. L’indiscrezione del passaggio di Catalfamo nella Lega di cui si vociferava da tempo, è stata confermata dal quotidiano online Live Sicilia che segue con attenzione le vicende palermitane.

Chi pensava che i giochi d’artificio si fossero esauriti la notte di capodanno si sbaglia. Tra Milazzo e Barcellona i colpi migliori devono essere esplosi. Il passaggio di Catalfamo, infatti, rimischia le carte e fa tramontare definitivamente il barlume di speranza che esponenti come Pippo Midili o Lorenzo Italiano potessero diventare il jolly del centro destra in vista delle amministrative di primavera a Milazzo. La Città del Capo, a questo punto, potrebbe ritrovarsi un candidato a sindaco proposto dalla Lega di Salvini in rappresentanza della coalizione.

Secondo il quotidiano online il passaggio verrà ufficializzato al rientro dalle vacanze natalizie.

Addirittura il deputato barcellonese dovrebbe andare a guidare il gruppo che – sempre secondo Live Sicilia – sarà composto da Orazio Ragusa (ex Udc e Forza Italia), Giovanni Bulla (Udc)e Marianna Caronia (eletta in Forza Italia e poi passata nel misto).

«La nascita di un gruppo parlamentare è il preludio dell’ingresso della Lega nella compagine di governo regionale. Nello Musumeci ha parlato della possibilità di un rimpasto a giugno», anticipa Live Sicilia.

Ma cosa accadrà a Milazzo se il passaggio verrà confermato? A quanto pare si confermano le voci che vorrebbero in rappresentanza del centro destra un esponente della Lega che avrebbe anche il supporto di Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Musumeci, e di Forza Italia che andrebbe a piazzare il suo candidato a sindaco a Barcellona (Roberto Materia, permettendo).

