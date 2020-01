VIDEO. Siamo nel 2020 e ancora le persone credono nei supereroi? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalla curiosità che sta suscitando il nuovo spot cinematografico di Amendolia Assicurazioni, l’agenzia assicurativa milazzese guidata dai fratelli Giuseppe e Andrea Amendolia.

Il protagonista è, infatti, un supereroe, vestito con una tuta blu sulla quale campeggia il logo dell’agenzia, che si aggira per i cieli della città e rappresenta il tema della protezione che solo una buona copertura assicurativa può garantire.

Amendolia Assicurazioni costituisce da quasi cinquant’anni un punto di riferimento per molti cittadini e aziende del nostro territorio. Negli ultimi anni ha puntato molto su uno stile pubblicitario accattivante e ironico, senza dimenticare l’attenzione alla consulenza che da sempre rappresenta il segno distintivo dell’azienda.

Lo spot, girato da Francesco Romagnolo e interpretato, nel ruolo principale, da Adriano Russo, è visibile sui principali social network e sugli schermi del cinema multisala The Screen e per tutto il mese di gennaio.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE)

