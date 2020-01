VIDEO. Milazzo, tuffo di Capodanno nel mare di Levante per salutare il 2020

VIDEO. A Milazzo Capodanno in costume per un gruppo di temerari che hanno festeggiato il 2020 con un bene augurante tuffo in mare. Favoriti dalla giornata soleggiata, con temperature miti percepite intorno ai sedici gradi e mare calmo, sono state decine i partecipanti di tutte le età che hanno salutato e brindato all’arrivo dell’anno nuovo.

L’appuntamento era fissato in mattinata al Tono per una corsa di riscaldamento prima del tuffo ma una delle partecipanti, Cristina Faranda, ha avvisato che la mareggiata ha portato vicino la riva delle meduse, così, il gruppo, ha deciso di spostarsi a Levante a Croce di Mare. «Avere due mari e’ una delle meraviglie di Milazzo, addirittura siamo riusciti ad ammirare delfini che danzano vicino la costa», ha detto l’architetto Claudio Lucchesi, da sempre tra i promotori dell’iniziativa.

La corsa capeggiata da Francesco Pensabene ha portato i “temerari” tra le vie di Milazzo e del borgo fino alla Croce di mare dove ad attenderli altri nuotatori. Il tuffo a mare e’ stato emozionate, accompagnato dalla musica del musicista Nino Muratore. Tra i partecipanti anche il campione di atletica Nicholas Artuso.

«Per molti oggi è stato il loro primo bagno, un bel battesimo, ogni anno siamo sempre di più. Carolyn Berger, attivista per difendere e pulire la natura ha definito Milazzo più bella delle isole Hawaii dove lei è nata e vissuta», conclude Lucchesi.

Ecco a sintesi video dell’iniziativa a cura del fotografo Gianluca Aloi che ha partecipato all’evento:

