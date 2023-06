Dal prossimo 1 luglio la strada di accesso allo scalo ferroviario alla nuova stazione sarà chiuso alla viabilità pubblica. E’ quanto deciso dalle Ferrovie per porre fine al fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo quell’arteria dove nonostante gli interventi di bonifica le discariche abusive spuntavano come funghi. Nei mesi scorsi il Comune di Milazzo, attraverso diverse note, ha evidenziato che l’area apparteneva alle Ferrovie e che non aveva alcun interesse a prenderle in consegna e gestirle.

E così, visto il perdurare del degrado, le Ferrovie hanno ritenuto opportuno chiudere il transito alla viabilità pubblica.

A sollevare il problema era stato nelle settimane scorse il consigliere Damiano Maisano che aveva chiesto l’intervento del comune (anche se la strada è di proprietà delle Ferrovie) visto che il tratto è utilizzato dai residenti della zona come “scorciatoia”.