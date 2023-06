LA LETTERA. Anche a Milazzo è tempo di prime comunioni. Ma anche di polemiche. Pubblichiamo la lettera di una lettrice che stigmatizza un episodio avvenuto in una chiesa del centro cittadino.

Gentile Direttore, vorrei che la redazione venisse a conoscenza di un increscioso fatto che mi è successo Domenica 11 Giugno festa del Corpus Domini, in una chiesa di Milazzo,durante la celebrazione della Prima Comunione della mia nipotina.Dopo che i bambini ( un gruppetto di 10) si erano accostati ricevendo dal sacerdote il Corpo di Nostro Signore Gesù, abbiamo visto il sacerdote girare su se stesso e riporre il calice.

Dopo lo sbigottimento generale dei presenti, lui stesso si giustifica dicendo di aver fatto cenno ma che nessuno si è fatto avanti per ricevere l’Ostia Consacrata. Come ha potuto pensare che tutte quelle persone non hanno voluto di proposito prendere l’Eucarestia?Io sono una nonna, quindi una persona di una certa età, credente cristiana, e più passano i giorni più mi sembra una cosa tremenda non aver potuto, con l’Eucarestia, completare la gioia di un giorno particolarmente importante come la Prima Comunione di mia nipote. E dire che Gesù disse: Fatevi pescatori di uomini, e non: Fateli scappare!

Lettera firmata