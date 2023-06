Franco Scicolone è il nuovo presidente della Fondazione Lucifero. L’elezione è avvenuta stamani nel corso di una riunione del cda, convocata dalla presidente uscente Maria Teresa Collica, oggetto di una mozione di sfiducia. Il documento è stato messo ai voti e approvato da tre consiglieri: Gino Puglisi, Rosalia Schirò e lo stesso Scicolone. Ad opporsi padre Santino Colosi e Collica. Maria Teresa Collica ha consegnato al Cda, facendolo allegare alla delibera della seduta, una corposa memoria di ben 15 pagine nelle quali contesta tutti i punti inseriti nella mozione del tre consiglieri. Il documento sarà trasmesso all’assessorato regionale alla Famiglia

Scicolone stamattina ha voluto parlare anche ai dipendenti della Fondazione di Capo Milazzo, rassicurandoli sul loro futuro e sul tentativo di risanare le casse. Nell’ultimo mese, infatti, sono piombate richieste di pagamenti per un totale di un milione e mezzo di euro. Cespiti di pregio come “Il Cirucco”, invece, rimangono sfitti al centro di contenziosi burocratici.

«Io sono solo il portavoce di in cda composto da cinque componenti – ha detto il neo presidente Scicolone – e cercherò di coinvolgere tutti nelle scelte. L’intento principale è quello di far fruttare gli affitti e renderli congrui e garantire la legalità di ogni singolo atto». Scicolone vorrebbe che la Fondazione abbia un ruolo centrale e di primo piano in tutto quello che si organizza e non subalterno ad altre realtà che operano all’interno. «E’ la Fondazione che organizza un evento non è un nome da mettere in secondo piano».