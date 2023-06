Per le riprese del film dal titolo “Succede anche nelle migliori famiglie” diretto da Alessandro Siani, si terrà a Milazzo un casting rivolto alla selezione di comparse.

Il casting è rivolto a donne e uomini dai 18 ai 100 anni Chi è interessato può presentarsi martedì 6 o mercoledì 7 giugno al Lido La Fenice di via Spiaggia di Ponente 2 (accanto ex palazzetto dello sport), dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Le riprese avranno luogo nel territorio del Comune di Milazzo tra il 26 giugno e il 5 agosto..

Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità, del codice fiscale e del codice iban. I minori di 18 anni non saranno ammessi al casting

