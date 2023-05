Alessandro Siani gira a Milazzo il suo nuovo film: via al casting per giovani comparse

Per la realizzazione del film “Succede anche nelle migliori famiglie” diretto da Alessandro Siani (Benvenuti al Sud, il Principo Abusivo, Striscia la notizia) , le cui riprese avranno luogo tra Milazzo e le isole Eolie dal 26 giugno al 5 agosto, la produzione cerca bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Chi interessato può mandare una email a nellemigliorifamigliecasting@gmail.com scrivendo:

nome e cognome, luogo di residenza, luogo e data di nascita del minore e allegando 2 foto attuali (un primo piano e una della figura intera). Non dimenticare di scrivere il recapito telefonico di un genitore per essere contattati.