CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ISTITUTO IMPALLOMENI. Le classi prime e seconde del liceo Impallomeni hanno partecipato al progetto: “Viva la montagna” a Camigliatello (Sila, Calabria). Gli studenti, accompagnati anche dai professori referenti del progetto, Calì, Farina e Foti, sono stati impegnati in un’intensa attività pratica al campo-scuola, dove hanno imparato ad utilizzare in autonomia l’attrezzatura e a sciare.

Il programma abbastanza impegnativo ha previsto lezioni al mattino e nelle ore pomeridiane. I giorni sono trascorsi tra percorsi sulle piste (si poteva scegliere tra pista blu,per i principianti, e pista rossa per i più esperti), esercizi ai campi-scuola, scampagnate, visita allo zoo naturale, giro per la piccola città attorno all’hotel. Ovviamente, non potevano mancare le battaglie di neve!

«Mettere in pratica lo sport insieme ai propri compagni è stata un’esperienza piacevole. Ci ha fatto sentire liberi di essere come vogliamo, senza dover necessariamente competere e facendo gioco di squadra: anche dopo tutte le cadute ci siamo sempre rialzati con l’aiuto di qualcuno. Noi tutti ci siamo sentiti parte di un gruppo, parte di una famiglia, senza giudicare il più bravo o il meno bravo».

Giulia Rantuccio I A

Istituto D’Istruzione Superiore “G.B. Impollomeni” – Scienze Applicate – Milazzo