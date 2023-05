CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / LICEO ARTISTICO GUTTUSO. I giovani di oggi come passione/hobby/passatempo tendono a trascorrere molte ore sui videogiochi o sulle piattaforme di streaming per vedere film o serie tv, e stanno lì più che fuori in giardino o con i parenti oppure ad uscire, quindi passano molto tempo in casa.

Ci sono genitori che quando vedono i figli giocare o guardare in streaming si adirano e considerano che si stanno allontanando da loro: in realtà ciò accade perché i genitori non capiscono l’importanza dei videogiochi o dello streaming per i ragazzi. Per loro è un divertimento ma anche uno stimolo per imparare nuove cose, infatti studi scientifici dimostrano che giocare ai videogiochi o guardare i film e le serie TV dà dei benefici alla mente perché fornisce degli stimoli per scoprire nuove cose, mantiene la mente allenata e aiuta la coordinazione, la logica, la creatività, favorisce il brainstorming, il pensiero critico, agevola strategia, attenzione e concentrazione, in ultimo, e non da poco, permette di essere interattivi.

Anche per i film e le serie TV vi sono effetti positivi: aiutano la concentrazione, il pensiero, il brainstorming, l’attenzione, portano la mente a nuove scoperte e la tengono allenata , incentivano la logica e la creatività. Ovviamente sia i videogiochi sia film sia le serie TV hanno anche effetti negativi se vi si applica in modo eccessivo, ma d’altronde come per tutte le cose, si hanno gli effetti negativi se si utilizzano in modo sproporzionato.

Non bisogna demonizzare i fenomeni nuovi e i nuovi gusti dei giovani, ma occorre mediare e ragionarci. Il Liceo Artistico “R. Guttuso” di Milazzo nel dicembre 2022, durante la settimana creativa, ha trattato il tema dei videogiochi: è stato un modo di presentare agli adulti, Preside e professori, il punto di vista giovanile, per elaborare una riflessione condivisa.

Oksana Currò III A

I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico – Milazzo