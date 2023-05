CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI RIZZO. Luigi Rizzo per Turchia e Siria: un piccolo gesto per un grande aiuto. L’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo sta organizzando una raccolta fondi per l’Unicef, che utilizzerà i soldi per aiutare le famiglie della Turchia e della Siria che si ritrovano in difficoltà, senza una casa né cibo e né acqua, dopo il terribile terremoto del 6 febbraio scorso.

Ogni alunno ha partecipato ad una lotteria, comprando uno o più biglietti numerati. Al termine della raccolta fondi

verrà sorteggiato il numero vincente, che riceverà come premio un grande uovo di Pasqua. C’è chi pensa che noi non possiamo fare nulla per aiutare queste persone in difficoltà, ma in realtà nel nostro piccolo possiamo fare tanto! Tutti possiamo aiutare con un piccolo gesto.

Speriamo tanto che questo nostro proposito si diffonda presto in tutte le scuole d’Italia.

Il nostro obiettivo è quello di infondere un senso di solidarietà e di altruismo, per far prendere coscienza a tutti di questa grave situazione e dare una speranza a chi è stato meno fortunato di noi.

Ascanio Fobert, Ginevra Guido, Helena Guercio, Giorgia Sciotto III B



Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo