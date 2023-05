CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI RIZZO. Lia, il coraggio di alzare la testa. Otto marzo, Giornata internazionale della donna, data scelta simbolicamente per riflettere e intervenire sulle condizioni di molte donne, formare una nuova coscienza civile e per assicurare a tutte le donne il diritto ad una vita libera da soprusi e violenze. In tale occasione e in tale prospettiva, gli alunni delle classi terze della scuola Luigi Rizzo si sono recati presso il cinema The

Screen di Milazzo per assistere alla proiezione del film ‘Primadonna’.

In un’intervista, la regista Marta Savina ha precisato che l’ambientazione del film risale al 1965, ma con l’aggiunta di dettagli

che fanno riferimento ai giorni d’oggi; per evitare che si potesse pensare che il fenomeno della violenza sulle donne fosse già superato e risolto. Questo film ha attirato molto i ragazzi, proprio per la storia sorprendente di Lia, una ragazza di 21 anni, bella e riservata, ma che sa il fatto suo.

Lia aveva attirato l’attenzione del figlio del boss del paese, Lorenzo Musicò, un malintenzionato che Lia rifiuta e con forza, coraggio e determinazione, sostenuta dalla famiglia, trascina, insieme ai suoi complici, in tribunale. Il film ci insegna ad avere sempre coraggio, a lottare per i propri diritti e a denunciare gli atti di violenza: anche se sembra scontato, la paura e la vergogna impediscono, ancora oggi, a molte donne di battersi per la propria libertà.

Gioia Del Bono, Eleonora Fazio, Gioele Giorgianni, Marta Maisano III B

Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo