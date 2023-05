CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ISTITUTO IMPALLOMENI. Da anni, non solo la tifoseria “rossoblù” ma anche i cittadini di Milazzo segnalano le pessime condizioni dello stadio comunale intitolato alla memoria di Marco Salmeri, giocatore milazzese che ha perso la vita in un incidente stradale nel 2014.

La struttura, infatti, necessita di interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari. L’intervento più urgente da fare riguarda il ripristino del manto erboso, che appare in più punti rovinato, con parti dissestate e fangose, impraticabili nei giorni di pioggia: un terreno di gioco non certo idoneo allo svolgimento delle partite della squadra mamertina, che milita nel campionato di Eccellenza.

Anche le gradinate necessiterebbero di interventi per ripristinare i sedili e i colori ormai sbiaditi. La struttura, inoltre, non dispone di un settore ospiti, cioè di un luogo che possa consentire ai tifosi delle squadre avversarie di guardare la partita da una posizione adeguata. Gli amministratori hanno spesso annunciato interventi, facendo riferimento a progetti da finanziare, l’augurio è che i fondi in arrivo nell’ambito del PNRR possano contribuire a far raggiungere quanto prima questo obiettivo.

Una città come Milazzo, infatti, merita uno stadio decoroso ed efficiente, in grado di dare lustro alla squadra cittadina anche in previsione di un salto di categoria. Non solo, il “Marco Salmeri”, che gode di una splendida posizione geografica ai piedi della “Grotta di Polifemo”, dovrebbe essere un luogo aperto e fruibile dai giovani di tutte le età, da tutti coloro che amano praticare e guardare lo Sport in tutta sicurezza.

Emanuele Donato II C

Istituto D’Istruzione Superiore “Impollomeni” – Milazzo