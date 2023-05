CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA GARIBALDI. La scuola secondaria di primo grado “Garibaldi” di Milazzo ha organizzato l’incontro con due giornalisti del nostro territorio Rossana Franzone e Gianfranco Cusumano, lei direttrice e lui fondatore del giornale online “Oggi Milazzo”. L’obiettivo dell’evento, svoltosi nell’auditorium della scuola, è stato quello di avvicinare gli studenti all’affascinante mondo del giornalismo.

Gli alunni delle classi seconde e terze hanno avuto l’opportunità di seguire l’interessante intervento dei giornalisti che hanno presentato l’opportunità di partecipare ad un concorso giornalistico attraverso redazione di articoli formativi, linguistici

o creativi, interviste o foto; i migliori elaborati saranno premiati da Oggi Milazzo. Non sono mancati suggerimenti, spunti di riflessioni, parole accattivanti per catturare l’attenzione degli studenti e suscitare la loro curiosità verso un mondo appassionante. Durante l’incontro gli alunni hanno avuto la possibilità di porre ai giornalisti alcune domande. Gli

alunni hanno scoperto che Rossana Franzone ha 48 anni, ha studiato al Liceo Classico, è giornalista pubblicista dal 1998. È diventata giornalista a 21 anni.

La sua carriera è iniziata nella redazione del settimanale regionale Centonove. Rossana ha confidato ai ragazzi che una sua

insegnante aveva visto in lei quel quid in più, diciamo una buona predisposizione verso quella che in futuro sarebbe diventata la sua professione. Così già a vent’anni ha intrapreso con convinzione la strada del giornalismo. Ha lavorato nella redazione di Centonove fino al 2015.

Rossana Franzone ha raccontato che tra le tante interviste realizzate due l’hanno maggiormente entusiasmata: la prima con il doppiatore del famoso personaggio “Topo Gigio”, la seconda con il missionario laico palermitano Biagio Conte, scomparso di recente.

Gli studenti parlando anche con il giornalista Gianfranco Cusumano, hanno saputo che ha 48 anni, ha studiato all’Istituto Tecnico Commerciali di Milazzo ed è giornalista professionista del 2003, agli albori della sua carriera ha lavorato per la

redazione del giornale Centonove. È stato fondatore del giornale Oggi Milazzo, ha collaborato con importanti testate come Visto, Il sole 24 ore e Oggi sul quale ha scritto dell’attore Lorenzo Crispi e del giallo del suo falso

suicidio.

Adesso lavora come giornalista nel giornale da lui stesso fondato, è sempre in prima linea per informarci sulla cronaca mamertina ma anche su importanti tematiche quali: l’ambiente, l’economia, l’istruzione, la cultura. Cerca di fare ogni giorno questo lavoro con imparzialità, puntualità e professionalità.

Esperienza unica ed entusiasmante anche per tutti gli alunni della Garibaldi.

Ginevra Florio III B

Comprensivo Primo Media Garibaldi – Milazzo