CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI ZIRILLI. Gli alunni della classe terza sezione D della Scuola Secondaria di primo grado “Zirilli”, grazie al dirigente scolastico, Alessandro Greco, hanno avuto l’onore di incontrare il sindaco di Milazzo Pippo Midili, a cui hanno illustrato i diversi lavori grafici, che, elaborati dai vari gruppi di lavoro sia su carta che digitalmente, esprimono una chiara visione di come potrebbero essere configurati e riqualificati alcuni spazi urbani in

un prossimo futuro.

L’idea del progetto curricolare denominato “Milazzo Re -start” è nata a ottobre, quando il dirigente scolastico ha autorizzato la scuola “Zirilli” ad effettuare un’uscita didattica per riscoprire la storia di Milazzo; gli alunni della classe terza D durante la passeggiata didattica hanno visitato Piazza Perdichizzi, Piazza Duomo, Piazza del Carmine e lo Slargo di via Cumbo

Borgia. Sostando nei diversi luoghi, gli studenti- architetti hanno realizzato sul campo degli elaborati grafici come schizzi e disegni, grazie a cui è stata poi avviata in classe la ricerca e l’elaborazione di idee originali ed innovative.

Tra queste ad esempio quella di creare un percorso urbano che collega tutti i luoghi citati prima.

Il lavoro realizzato dagli alunni è frutto di una attenta elaborazione di dati raccolti dall’osservazione diretta e di una ampia riflessione su come Milazzo potrebbe essere negli anni futuri, valorizzando i beni culturali che già si trovano a testimoniare la secolare storia della città ma anche pensando a cosa aggiungere al luogo dove si abita per renderlo un posto migliore, più moderno, eco sostenibile, che garantisca ai suoi cittadini ottimi servizi come dei parcheggi con biciclette prenotabili , degli info point che descrivano Milazzo nella sua eccezionale bellezza.

Il Sindaco Midili ha ascoltato con grande attenzione le idee e le proposte avanzate dai diversi gruppi di lavoro ritenendole alquanto interessanti, impegnandosi a realizzarle per dare a Milazzo una nuova vita.

L’incontro con il primo cittadino è stato vissuto da tutti gli alunni come un momento importante di cui conservare memoria e ha confermato come la scuola deve diventare un luogo di confronto e di dialogo costruttivo che solleciti gli alunni-cittadini a lavorare bene insieme, promuovendo azioni valide per sostenere il sindaco nel realizzare progetti sempre più innovativi ed ecosostenibili per la ripartenza di una città che merita per le sue straordinarie bellezze naturali e storico- artistiche di essere valorizzata e migliorata.

Angelo Billa, Alessandro Cuciti III D

Comprensivo Terzo Media “Zirilli”