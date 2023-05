CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / LICEO ARTISTICO GUTTUSO. L’amore è uno dei sentimenti più belli che l’uomo e la donna provano durante il loro cammino di vita, si trova da tutte le parti: nell’abbraccio di mamma e papà quando siamo bimbi, nel pranzo preparato dalla nonna dopo scuola o nel primo bacio dato nella nostra prima cotta. Si è sempre parlato di amore; partendo dagli antichi che rappresentavano l’amore come una divinità o una persona, guardando anche ai più grandi scrittori come Dante Alighieri con il fantastico canto di Paolo e Francesca, a Shakespeare con la storia di Romeo e Giulietta, fino ad arrivare ai giorni nostri con gli attuali romanzi d’amore, fra i quali sono conosciuti e amati da tanti giovani quelli di Roberto Emanuelli e Francesco Sole.

Confrontando gli amori nel tempo possiamo notare che le somiglianze sono molto poche, anzi quasi nulle con l’oggi; l’amore in passato veniva raccontato in maniera più tragica, aveva una fine malinconica e crudele e molte volte anche era a “senso unico” cioè non ricambiato, oppure proibito dalla famiglia.

L’amore nei romanzi di oggi, invece, viene rappresentato più diretto e senza filtri e possiamo dire che la paura e il dubbio colgono anche l’elemento maschile della coppia che un tempo esprimeva orgoglio, forza e decisione. Ai giorni nostri innamorarsi di un uomo o di una donna è molto semplice, il proprio amore si può incontrare ovunque: nel locale più affollato della città o nella serata organizzata dagli amici, mentre un tempo quando si vedeva colei che faceva brillare gli occhi per strada, la prima cosa in cui si sperava era che fosse di una classe sociale uguale alla propria, perché sennò era sicuro che quell’amore non avrebbe avuto compimento.

Oggi i giovani continuano ad appassionarsi alle storie di amore lette tra le pagine dei libri ed è il caso di segnalare che tanti ne rimangono rapiti, come per Roberto Emanuelli, giovane e vicino ai giovani, che in ogni riga di ogni suo libro riesce a fare vedere nell’amore la sensazione più bella del mondo e anche la vittoria più bella che si può avere nella vita. Il best seller “E allora baciami” ha fatto impazzire più di cinquemila lettori italiani.

Il messaggio, dunque, è che l’amore è un sentimento che, nonostante passino i secoli e cambino le generazioni, resta sempre puro e magnifico, con i suoi pregi e con i suoi difetti; non sparisce mai, trova sempre la propria casa nel cuore delle persone.

Vittoria Marretta IV A

I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico, Via Gramsci